Pluies torrentielles au Niger: 273 morts depuis juin, une mosquée du XIXe siècle détruite

Quelque 273 personnes sont mortes au Niger et plus de 700.000 sinistrées en raison des fortes pluies qui s'abattent sur ce pays sahélien depuis juin et qui ont entraîné mardi l'effondrement d'une mosquée construite il y a plus de 200 ans à Zinder, dans le centre-est.



Selon le ministère nigérien de l'Intérieur, à la date du 4 septembre "les inondations ont causé la mort de 273 personnes dont 121 par noyade et 152 par effondrement des maisons".



Le ministère dénombre également 710.767 sinistrés, et 278 blessés dans ces intempéries qui touchent des communes de tout le pays dont Niamey, la capitale.



"Nous traversons une période extrêmement difficile en raison des pluies torrentielles et des inondations sévères", a déclaré la ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes Aissa Laouan Wandarama, déplorant des "pertes humaines et matérielles importantes".



Mardi, une importante mosquée de Zinder s'est effondrée après des pluies torrentielles qui se sont abattues sur cette grande ville du centre-est.



"C'est la plus vieille mosquée de Zinder et elle a été totalement rayée de la carte hier (mardi) après une pluie diluvienne", a affirmé à l'AFP Ali Mamane, un habitant de Zinder.



La région de Zinder est l'une des plus touchées par l'intense saison des pluies qui s'abat depuis juin sur le Niger, immense pays désertique et affecté par le changement climatique.



Des images de la chute progressive de l'édifice, jusqu'à son effondrement total dans le quartier Birni de cette ville qui abrite le sultanat de la région, ont été largement diffusées sur les réseaux sociaux.



Construite au milieu du 19ème siècle, cette mosquée était hautement symbolique pour les habitants de la deuxième ville du pays.



"Pendant des centaines d'années, les fidèles sont venus parfois de très loin pour y prier chaque vendredi et à l'occasion des fêtes musulmanes", raconte El Hadj Mansour Kakalé, un chef religieux local.



Bâtie en banco - un mélange de terre et de paille - elle figure sur la liste des mosquées les plus visitées du pays après celle d'Agadez (nord) construite en 1515 et classée au patrimoine mondial de l'Unesco, d'après le ministère nigérien du Tourisme qui l'a récemment restaurée.



"On nous a signalé des fissures à certains endroits, mais on ne pouvait pas intervenir avec les pluies", a expliqué mardi soir un responsable local du ministère à la télévision.



Dans la ville de Maradi, capitale de la région du même nom et voisine de Zinder, quinze personnes sont mortes en une journée la semaine passée à la suite de pluies torrentielles.



Pendant la saison des pluies, qui dure de juin à septembre, le Niger fait face depuis quelques années à des inondations récurrentes, y compris dans les zones très désertiques du nord où d'importants dégâts ont été enregistrés encore cette année.



Un paradoxe dans cet Etat très sec où les mauvaises récoltes sont habituellement dues à la sécheresse.