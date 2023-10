Pire / Amadou Bâ auprès de la famille Cissé : « Nous connaissons bien les relations que le président Macky Sall entretient avec vous… »

Dans le cadre des visites aux familles religieuses combinées à sa tournée économique dans la région de Thiès, le Premier ministre Amadou Bâ s’est rendu à Pire, dans le département de Tivaouane. Une occasion pour le chef du gouvernement de rendre visite à la famille de Serigne Ahmadou Cissé représentée à la tête de la communauté, par Serigne Mame Abdou Cissé secondé dans sa tâche par Serigne Maodo Cissé, porte-parole de la famille et considéré comme vice-khalife.



Après le rappel à Dieu du Khalife Cheikh Mansour Cissé, c’est l’ancien ministre de l’intérieur, Antoine Félix Diome qui avait fait le déplacement auprès de la famille endeuillée. Cet après midi, au nom du gouvernement et du président Macky Sall, c’est le Premier ministre Amadou Bâ qui vient présenter les condoléances du chef de l’État. Lors de sa prise de parole, le Premier ministre réitère les engagements de l’État du Sénégal pour la commune de Pire qui d’ailleurs, est dans une bonne dynamique d’émergence avec la touche du maire, Mamadou Ndoye Bane qu’il a félicité devant les populations et les guide religieux.



Le chef du gouvernement dans une transition, se tournera vers le Khalife, à qui il a présenté ses condoléances. « Nous sommes venus témoigner de la générosité de l’homme qui nous a quittés. Mais en même temps nous réjouir de votre présence à la tête du « Khilaafa » que avez su bien tenir. Nous connaissons bien votre rôle dans ce pays car, vous avez été ambassadeur aux côtés de l’ancien ministre des affaires étrangères, Mankeur Ndiaye. Nous savons bien les relations que le chef de l’État entretenait avec le défunt Khalife. Nous savons également celles qui le lient à vous. Nous sommes venus également dans le cadre d’une visite économique à Thiès, et c’est une bonne occasion pour écouter les habitants de Pire et échanger avec eux sur les perspectives économiques de la commune », a conclu le Premier ministre.