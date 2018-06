Philipe Bohn satisfait du décollage de Air Senegal S.A : « Les retours clients sont positifs »

Au lendemain de la sortie de certains retraités du secteur ayant émis des critiques sur le fonctionnement de la nouvelle compagnie aérienne, le PDG de Air Senegal S.A., dans l’entretien qu’il a accordé à Dakaractu, avoue que sa flotte a été affectée par une panne sur un avion. Toutefois, il juge que ladite panne est loin d’avoir un impact négatif sur le démarrage des activités de la compagnie. « C’est une petite panne électrique…Ce n’est pas agréable, mais c’est la vie d’une compagnie aérienne. L’aérien est un métier de précision, un métier de norme où les faits ne mentent pas. Même les avions neufs peuvent avoir des pannes bénignes », ajoute-t-il. Avant de balancer à l’endroit de ses détracteurs qui auraient une part de responsabilité dans l’échec des compagnies anciennes (Royal Air Maroc et Senegal Airlines) : « L’expertise, ça ne se proclame pas, ça se démontre ». « J’ai à cœur de défendre ce pavillon national. J’écoute tous les avis parce qu’on est toujours plus intelligent à plusieurs », minimise-t-il ce qu’il prend pour un « procès d’intention diffamatoire ».



« J’ai une affection particulière pour le Sénégal…J’ai beaucoup d’amis dans ce pays », manifeste-t-il l’intérêt qu’il attache à ses nouvelles fonctions, même s’il se dit « sur le plan strictement personnel…chagriné par certains écueils ».



« Le Sénégal a une économique extrêmement dynamique et un gouvernement engagé qui fait un travail de fond tout à fait remarque. Je trouve cette aventure industrielle et économique passionnante. Je suis très heureux d’avoir l’immense opportunité de pouvoir la partager », s’engage encore Philipe Bohn à apporter sa pierre à l’édification d’un Sénégal Emergent.