Pétrole et gaz : Les discussions de la deuxième édition des journées du contenu local lancées ce jeudi

Le ministre du pétrole et des énergies a lancé ce jeudi la deuxième édition du contenu local ce jeudi en présence du secrétaire général du comité national de suivi du contenu local et d’autres délégations regroupant des acteurs du secteur. Pour cette année, le thème retenu est « la mise en œuvre de la politique de Contenu local dans le secteur des Hydrocarbures : Bilan, contraintes et perspectives ». Après avoir lancé les discussions autour de ce thème, le ministre Antoine Félix Abdoulaye Diome a relevé quelques progrès dans le secteur.







Il s’agit de la création du Comité national de suivi du Contenu local (CNSCL), de la mise en place du Fonds d'appui au développement du Contenu local, qui est destiné à financer des actions de formation, de renforcement des capacités, d'accompagnement et de soutien aux entreprises locales, ainsi que des projets à fort impact socio-économique dans les zones d'implantation des activités pétrolières et gazières, de la création de l'Institut national du pétrole et du gaz (INPG). Malgré ces acquis, ,les défis demeurent notamment dans le cadre du renforcement de la compétitivité et de la performance des entreprises locales, du développement d'un tissu industriel local diversifié et intégré, de la promotion de l'entrepreneuriat et de l'innovation, qui sont des facteurs clés pour la création de valeur ajoutée, la différenciation et la compétitivité des entreprises locales, la formation et le renforcement des capacités des ressources humaines et la gestion des attentes et des impacts sociaux, qui sont liés à l'exploitation des ressources pétrolières et gazières. Au terme de ces échanges, des recommandations sont attendues par la tutelle pour une meilleure gestion dans ce secteur prometteur.







Cheikh S. FALL