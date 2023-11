Passation de service à la direction des Douanes: Le colonel Mbaye Ndiaye officiellement installé !

La séance de passation de service s'est déroulée ce matin à la Direction générale de la Douane entre le DG sortant, Abdourahmane Diéye et son successeur, le colonel Mbaye Ndiaye.



Une cérémonie qui s’est déroulée dans la sobriété et dans le respect de la pure pratique militaire renseigne même sur la personnalité et le profil de ces deux hauts gradés de la Douane connus par leur professionnalisme, leur sens de l'honneur et celui de vrais serviteurs de l'Etat.



Le Directeur Général sortant, colonel Abdourahmane Diéye pour rappel, a été déjà nommé par le président de la République Macky Sall au niveau de l’inspection générale d’Etat (IGE). Son successeur, le colonel Mbaye Ndiaye entend s'inscrire dans la continuité de l'administration douanière et dans la consolidation des acquis.



Cheikh S. FALL