Parrainages pour le 117- Amadou Bâ empoche 62 303 nouvelles signatures récoltées par la coalition « Sénégal D’abord Win to Win »

Encore de nouveaux Sénégalais qui adhèrent au projet de candidature de Amadou Bâ ! En effet, la coalition « Sénégal D’abord Win to Win » dirigée par l’inspecteur des Impôts Pape Thiam vient d’ajouter au total enregistré par le 117 un nouveau lot de listes paraphé par 62 303 citoyens.



Pape Thiam et ses alliés ont été déposés le fruit de leur travail sur la table du député Abdoulaye Diagne choisi par la coalition présidentielle comme délégué national. « Sénégal D’abord Win To Win » qui est une structure nationale a jugé utile de parcourir le pays pour ratisser large et davantage participer à l’effort de sensibilisation sur la nécessité d’inscrire le Sénégal sur la continuité.



« Défendre un candidat est un choix judicieux et mûrement réfléchi, défendre un bilan en relevant les forces et les faiblesses c'est assurer la continuité avec des propositions de réformes et d'améliorations au bénéfice des populations. Toutefois il faut rendre à César ce qui lui appartient... » ne manquera pas de dire Pape Thiam.



M. M. Mbaye