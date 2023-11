Parrainage d'Amadou Bâ : Mamadou Kassé décroche 51 580 parrains pour le candidat de Benno

Ce lundi 27 novembre 2023, le Président du Conseil départemental de Tambacounda, par ailleurs DG de la SICAP SA, Mamadou Kassé, a remis un lot de 51 580 parrains au coordonnateur national du pôle parrainage, Abdoulaye Diagne.



A la suite du dépôt, le Président Kassé a remercié l'ensemble des membres de la conférence des élus et responsables de la coalition Benno de Tambacounda dont il est le Coordonnateur.



Il s'est ensuite réjoui de l'engagement de tous pour une victoire sans appel du candidat Amadou Bâ au soir du 25 février 2024.



Pour rappel, précise la note reçue « la conférence des élus de Tamba regroupe l'écrasante majorité des présidents de Conseil départemental, des maires ainsi que les alliés de Benno et de la grande majorité présidentielle de cette région ».



Ainsi, le texte fait savoir que ce dépôt vient confirmer le leadership certain du président du Conseil départemental qui a réussi à réunir autour de lui les grosses pointures politiques de la région de Tambacounda.