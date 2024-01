Parrainage : Le PUR doit encore compléter à Diourbel 202 signatures

Il résulte du contrôle des parrainages du parti de l’unité et du rassemblement (PUR), que dans la région de Diourbel, 1798 signatures ont été obtenues. Par conséquent, il reste au candidat de Serigne Moustapha SY, 202 parrains à compléter pour atteindre les 2000 exigés par le code électoral dans chacune des 7 régions. Dans les autres six régions, le parti a fait le paquet et se retrouve au total avec 47.383 parrains.