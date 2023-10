Parrainage : La coalition DIONNE 2024 se fixe comme objectif, 100.000 signatures dans les 14 régions et dans la diaspora

Venus des différentes régions du territoire national, les délégués régionaux, départementaux et communaux de la Coalition ont bénéficié, au cours de cet atelier, d'une formation sur le processus de parrainage et toutes choses y afférentes. Il a été question, entre autres d’échanger sur la réglementation du parrainage, la procédure, la fiche de parrainage, la cartographie territoriale des régions à fort potentiel électoral, la désignation des délégués.



Des aspects importants du parrainage ont été soulevés, notamment les réalités du terrain, les éléments spécifiques de chaque région et les aspects logistiques et organisationnels liés à la coordination entre délégués et collecteurs de fiches de parrainage.