Parrain des phases régionales de Louga: Samba Ndiobéne Ka rappelle aux jeunes, les enjeux de la Présidentielle

Venu présider, ce vendredi 29 décembre 2023 la finale des phases régionales de l'Orcav de Louga 2023, le ministre de l'Agriculture, de l' Equipement rural et de la Souveraineté Alimentaire, Samba Ndiobéne Ka, a profité de cette fête de la jeunesse pour rappeler aux jeunes de la région les enjeux de l'élection présidentielle du 25 février 2024. Le maire de Dahra-Djoloff à la fin du tournoi, a remis des enveloppes aux équipes finalistes des différentes catégories (senior, cadette).



« La jeunesse constitue un maillon important dans les politiques de développement du président de la République Macky Sall et de son Gouvernement à travers le Plan Sénégal émergent (Pse). C’est pourquoi nous vous invitons à soutenir la candidature d’Amadou Ba afin de poursuivre la réalisation de tous les programmes destinés notamment à la jeunesse du pays en perspective à l’exploitation très prochaine des ressources naturelles », a soutenu le ministre Samba Ndiobene Ka.



Revenant sur la finale de football, le maire de Dahra Djoloff déclare : « J’aimerais féliciter l’instance dirigeante pour la parfaite organisation de l’événement et remercier les équipes finalistes qui ont fait montre d’un grand esprit de fair-play. Je rends un hommage à toute la population du Djoloff sortie massivement nous accompagner à cette belle fête de la jeunesse. Félicitations à l’Asc Penc de Louga sacrée championne en catégorie cadette et junior-senior et mes encouragements aux Asc Manko de Dahra et Jubbo de Ouarkhokh, vices championnes régionales ».



Le maire de Dahra a remis 700 mille de F Cfa et 500 mille de F Cfa respectivement aux équipes senior gagnante et celle vaincue. Pour les cadets, l’équipe sacrée championne et la finaliste ont reçu respectivement des enveloppes de 300 mille et 500 mille de F Cfa.