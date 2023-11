Paris : Dr Cheikh Kanté nommé ambassadeur Africain de l’Institut Pierre Mendes France.

L’institut Pierre Mendes France à Paris a tenu un colloque ce jeudi 09 novembre 2023, au centre de conférences Pierre Mendes France du ministère de l'Économie, des Finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Le Thème choisi cette année est le « Regard sur le développement de Pierre Mendes France à nos jours ». Cette rencontre à laquelle ont participé de nombreux universitaires et décideurs politiques de très haut niveau d’horizons divers, a permis aux différents intervenants de revisiter l’histoire économique du monde et la pensée de Pierre Mendes France.





À cette occasion, le conseil d’administration de l’Institut Pierre Mendes France a décidé de nommer Cheikh Kanté comme son ambassadeur pour l’Afrique et l’a chargé d’organiser le prochain colloque dans un pays Africain qui sera candidat pour l’abriter.





Venu représenter l’Afrique Dr Cheikh Kanté a fait savoir lors de son intervention que la pertinence de ce colloque est la vulgarisation de la pensée de Pierre Mendes France qui fut un homme d’Etat exceptionnel, qui a soutenu des idées et des positions fortes pour le bien-être de l’humanité et pour un nouvel ordre économique mondial. « Sa pensée qui s’inscrit dans la continuité doit nous amener à une introspection sérieuse pour la reconstitution d’un nouveau monde où personne ne sera laissé au bord de la route, un nouveau monde où le soleil va briller pour tout le monde, mais surtout un nouveau monde où l’Afrique ne sera plus dans un trou noir malgré ses richesses », a précisé M. Kanté qui rappelle que les urgences africaines qui sont des mégatendances , doivent être traduites en priorités par exemple la lutte contre les inégalités et la pauvreté, changement climatique, transition énergétique, sécurité, coups d’Etat, démographie et urbanisation, éducation, sécurité alimentaire, infrastructures, crises des valeurs, entre autres. A cet effet, il a dénoncé l’inefficacité de l’aide au développement qui selon lui, n’a pas réglé grand-chose pour le développement de l’Afrique et considère que c’est un gaspillage qu’il faut tout de suite arrêter et remodéliser. « Il est nécessaire d’avoir une nouvelle architecture de croissance basée sur le développement endogène qui est en phase avec la pensée de P.Mendes France, pour sortir l’Afrique de sa pauvreté organique. C’est à dire un nouveau modèle de transformation et de progrès social qu’il a expliqué dans son dernier livre, dont les postulats ne seront pas battit à partir de logiques cognitives qui sont souvent en déphasage avec les réalités cosmogoniques de nos territoires », a-t-il indiqué avant de saluer la vision du Chef de l’Etat Macky Sall qui est devenu un champion de la justice distributive et de l’équité territoriale et qui est une fierté pour les africains aussi.





Pour sa part Kaku Nubukpo a abordé les questions liées à l’agriculture, au commerce et à la monnaie. Par ailleurs, il a soulevé la question des subventions surtout dans le domaine des céréales qui tue l’agriculture africaine et appauvrit nos paysans.





Quant au Professeur Lorenzi, président du cercle des Économistes Français dont Cheikh Kanté est membre, a abordé les importants travaux réalisés par le club de Saint Louis sous la direction de Cheikh Kanté et qui portent sur le mécanisme africain de stabilité financière, l’agence de notation africaine, le système de garantie monoline pour l’accès aux crédits pour les entreprises africaines et enfin la mise en réseau des places financières en Afrique ente autres entre autres.