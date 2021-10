Parcelles Assainies : La coordination APR rejette tout éventuel choix de Moussa Sy comme candidat de BBY à la mairie.

La course pour la succession de l’actuel maire Moussa Sy à la tête de la mairie des Parcelles Assainies est lancée au sein de la mouvance présidentielle. En assemblée générale ce dimanche, à la maison des Parcellois, les responsables politiques de la coordination de l’APR des Parcelles Assainies, ont décidé de rejeter toute candidature de l’actuel maire Moussa Sy à la mairie des Parcelles Assainies pour le compte de la coalition Benno Bokk Yakaar en vue des prochaines élections locales.



« Constatant avec regret que le bilan de l’actuel maire est peu reluisant et est décrié par les populations; que les seules réalisations visibles sont celles de l’État central, au moment où le budget de la mairie lui sert d’instrument pour gérer une clientèle politique, l’ensemble des responsables politiques de l’APR, toutes structures confondues, ont décidé à l’unanimité de rejeter un éventuel choix de Moussa Sy comme candidat de la mouvance, qui représente un risque majeur pour notre coalition aussi bien aux Parcelles qu’à Dakar. Réclamant sans ambages le départ de l’actuel maire, nous proclamons tout sauf Moussa (TSM) », a laissé entendre le porte-parole du jour, le député Alioune Badara Diouf de la coordination APR des Parcelles Assainies.



Par ailleurs, les Apéristes des Parcelles Assainies attirent l’attention du président Macky Sall afin de bien « prendre en compte les préoccupations de la base dans le choix définitif de la tête de liste. « Considérant l’important poids électoral que représente la commune des Parcelles Assainies dans le département de Dakar, et vue l’impérieuse nécessité de renforcer l’unité au sein de la grande majorité présidentielle et d’œuvrer de façon inclusive et participative, nous attirons l’attention du président Macky Sall pour qu'il prenne en compte les préoccupations de la base dans le choix de la tête de liste afin d’assurer une victoire éclatante lors de ces échéances électorales », conclut Alioune Badara Diouf…