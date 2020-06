Pape Malick Sy : L'humaniste de service.

El Hadj Malick Sy Ibn Cheikhal Khalifa est parti à jamais, il repose désormais à Tivaouane la sainte

rejoignant ses illustres pères et frères .

Pape Malick est le fils cadet de Serigne Babacar Sy ,Premier khalife General des Tidjanes et à ce titre , il a vécu son enfance et son adolescence auprès de son Père

Ainsi il s'est abreuvé tres tot à la bonne source car Serigne Babacar Sy était un océan de savoir et de sagesse

Khalifa Ababacar s'était occupé personnellement de l'education de son plus jeune enfant avant de le confier à Serigne Cheikh Ahmet Tidjane Sy qui devient ainsi son mentor , son inspirateur , sa référence, de même que son maître aussi bien sur le plan spirituel que temporel

Serigne Cheikh se chargea de cette mission avec passion et abnégation en inculquant à son frère les valeurs d'humanisme et fit de lui le citoyen universel qu'il était lui même

Serigne Pape Malick était méconnu du grand public tellement il a vecu humble et effacé à l'ombre de ses frères aînés

Ce n'est qu'a l'accession de Serigne Babacar Sy Mansour au Khalifa de Maodo que Pape Malick se revella au grand public quand il devient le porte parole de son frère et oncle

On ne peut parler de Pape Malick sans évoquer le charisme de l'homme .

Partout il se faisait remarquer tellement il s'imposait par sa présence et sa prestance

A travers son discours et sa pensée , on voyait aisément qu'il

était le digne héritier de l'éloquence de Al Mactom et de la personnalité de Al Amine

Il était l'infatigable soldat au service de Mawdo et de sa famille Il portait la voix officielle se Tivaouane lors des Gamou et Ziarra et autres cérémonies officielles

Mais il avait aussi développé des relations saines de respect mutuel avec les autres foyers religieux et même au delà car ce qui l'intéressait c'est la race humaine n'est ce pas son maitre Serigne Cheikh qui disait " En toute créature il faut exalter la main de Dieu"

Pour qui connaît l 'histoire de Tivaouane , il n'est pas surprenant de voir en Pape Malick la synthèse entre Serigne Cheikh et Serigne. Babacar car on retrouvait chez lui les nobles qualités du Père et du Frère qui l'ont fasciné et façonné à travers une une initiation et une formation rigoureuse

Que le bon Dieu l'accueille au paradis en compagnie de Serigne Babacar Sy et de Mawdo Malick auprès de Seydina Mohamed (PSL)



Abdoul Aziz Mbaye