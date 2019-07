Pape Alioune Ndiaye : « L’équipe s’est très bien comportée. Le but nous a libérés »

Le milieu de terrain de l’équipe du Sénégal, Pape Alioune Ndiaye, a salué l’ouverture du score par Gana Guèye, face au Bénin (1-0), mercredi, en quart de finale de la CAN 2019. Un but qui a permis aux Lions de ne plus douter, après un but de Sadio Mané refusé pour position de hors-jeu.