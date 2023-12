Papa Demba Bitèye, DG SENELEC : « Nous allons le réaliser afin de permettre la connexion de 97.000 nouveaux ménages soit 1.580.000 personnes »

La banque mondiale et la CEDEAO ont permis au Sénégal de bénéficier de ce projet au concept régional. Un projet qui concerne l’électrification de plusieurs localités de la sous-région. Et pour les deux premières phases, le DG de la SENELEC a choisi « chers populations des localités de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda, Kaolack, Tambacounda et Kédougou ».





Ce sont ces localités, dit-il, qui sont concernées par ces deux premiers lots, « je voudrais vous dire que vous en aviez exprimé le besoin… nous allons le réaliser afin de permettre la connexion de 97.000 nouveaux ménages soit 1.580.000 personnes dont 510.000 femmes qui auront accès à l’électricité » promet Papa Demba Bitèye qui signait le contrat avec l’entreprise chinoise TBEA qui a gagné l’appel d’offre international pour la réalisation du projet régional d’accès à l’électricité et de stockage par batteries (BEST) dans 716 localités.