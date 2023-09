Palais de justice : un journaliste de ‘’Jeune Afrique’’ traine son ex copine à la barre pour vol de 2 millions FCFA.

Dans sa déposition, la prévenue Hortense M. Sy a confié au tribunal que c'est son petit-ami qui lui doit de l'argent.

« On était en couple pendant des années. Depuis 2018, on habitait ensemble à la Sicap Amitié 2. II me doit de l'argent qu'il n'a jamais remboursé. Quand il y a eu rupture, il a commencé à me créer des problèmes. Avec son handicap, il ne se déplaçait presque pas et c'est sur ces entrefaites que j'ai eu à faire plusieurs retraits avec sa carte. Je n'ai jamais utilisé sa carte à son insu. Ses amis et ses enfants avaient aussi accès à la carte », a-t-elle livré devant le juge. Et concernant les sous qui étaient destinés à la location des villas pour Mame D. Dieng, la mise en cause a promis de les rembourser. Même malgré ça, l'avocat du journaliste, Me Aboubacry Barro, lui a craché à la figure que c'est des faits graves.

« Il s'agit d'un vol, d'un cambriolage. Elle aurait dû comparaître devant une chambre criminelle. À la police, elle a clairement indiqué avoir soutiré près de 3000 euros à partir de différents Gab », a expliqué le conseil qui, en l'absence de son client, a réclamé 2 millions F Cfa en guise de dédommagement. À la suite du procureur qui a requis l'application de la loi pénale contre Hortense M. Sy, son avocat a plaidé sa relaxe. La robe noire a conclu que la matérialité des faits n'est pas établie.



Au final, le tribunal, dans son délibéré, a relaxé Hortense du délit d'accès frauduleux dans un système informatique, mais l'a condamnée à 3 mois de prison assortis du sursis pour l'infraction d'abus de confiance.