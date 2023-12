Palais de justice : le livreur C. T. Cissé prend 3 mois ferme pour avoir fait disparaître la moto de son employeur.

C’est une affaire qui renseigne sur ces nombreux problèmes qui opposent livreurs et employeurs. Âgé d’une vingtaine d'années, C. T. Cissé a été attrait devant la barre du tribunal correctionnel par son employeur, O. Vilane qui l’accuse de vol de la moto qu’il lui avait confiée pour un travail moyennant un versement quotidien. Malheureusement, le prévenu n’a pas respecté les termes de son contrat avec son patron, et pire, il disparaît avec son outil de travail, le laissant sans nouvelles. Attrait à la barre, le prévenu nie et parle de vol par imprudence.

« La moto qu’il m’a confiée m’a été volée. Je ne lui ai rien dit de peur qu’il ne me croit pas. Je l’avais garée pour déposer un colis. C’est à mon retour que je ne l’ai plus retrouvée », a expliqué le mis en cause.



Pour sa part, O. Vilane dément et parle de manque de sincérité dans le travail.

« Je lui ai confié une moto pour des versements quotidiens de 3.000Fcfa. Nous sommes convenus d’un travail de 6 jours sur les 7 de la semaine. Je suis resté deux semaines sans avoir de ses nouvelles. Je ne pouvais même pas le joindre au téléphone. Il a commencé, il y a moins d’un mois », a dit l’employeur. Dans ses déclarations, le prévenu a fait savoir que la moto a été volée un dimanche, jour où il est sensé se reposer, selon les termes du contrat.

« On t’a volé la moto le jour où tu devais te reposer. La machine devait être garée le dimanche où tu travailles les dimanches alors ? », lui a demandé le procureur.

« Non, je ne travaille pas les dimanches. Ce jour là, j’ai livré un colis que je n’ai pas réussi à livrer le samedi soir parce que je n’avais pas pu retrouver le destinataire », a répondu C. T. Cissé.



Rendant son verdict, le tribunal a reconnu le prévenu coupable des faits de vol de moto. La juridiction l’a condamné à 3 mois d’emprisonnement ferme et au versement de 400.000 Fcfa en guise de dommages et intérêts.