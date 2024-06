Palais de justice: Multirecidiviste, un charlatan menacé par le juge

Le charlatan M. Mbaye multirécidiviste a encore une fois été condamné pour le délit d’abus de confiance et de pratiques de charlatanisme. Il a écopé d’un (1) an d’emprisonnement ferme pour avoir grugé la partie civile, S. Lo de la somme de 10 millions Fcfa. C’est la troisième fois que le mis en cause fait face au juge pour les mêmes faits amenant le magistrat à l’avertir.



« Depuis que je suis ici, c’est la énième fois que tu viens devant la barre pour le même délit. Quand est-ce que tu vas arrêter ce que tu fais. Tu répètes les mêmes problèmes, leurrer des soutiens de famille pour abuser de leur confiance. C’est le dernière fois et je t’avertis parce que si tu reviens ici tu prendras 5 ans ferme», a soutenu le juge qui semble être agacé par les passages répétés du prévenu devant la chambre correctionnelle. Le procureur qui l’a aussi reconnu a relevé un aspect qui selon lui le pousse à continuer à faire des victimes.



« On le montre souvent à travers les chaînes existantes à travers la toile c’est à partir de là qu’il se permet de tromper la vigilance des individus. Il faut qu’il arrête de passer à la télé. Je vous demande de le condamner à une peine très sévère. Comme il ne peut pas arrêter au moins s’il est enfermé durant une longue période, il ne pourra pas abuser de la confiance des gens », a soutenu le maitre des poursuites.



M. Mbaye a été poursuivi par S. Lo qui l’accuse de l’avoir hypnotisé avant de lui gruger une forte somme d’argent.



« Ce n’est pas ce que j’ai fait. Il m’a demandé des prières pour une ouverture dans son business et je lui ai fait ces prières », s’est justifié le prévenu M. Mbaye.







Statuant publiquement et contradictoirement dans cette affaire, le tribunal a reconnu le mis en cause coupable des faits d’abus de confiance et l’a condamné à 1 an de détention ferme.