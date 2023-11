Palais de justice: M. B. Mbaye se fait passer pour une amante ‘’imaginaire’’ et soutire 9 millions FCFA à son amoureux

Certains sont toujours tentés par des manigances parfois irréalistes pour arriver à leur fins. Attrait, ce 7 novembre, à la barre du tribunal correctionnel, M. B. Mbaye est de ceux-là qui, pour un gain facile sont prêts à orchestrer des scènes de fiction en y jouant différents rôles. En effet, les faits remontent à 2021 lorsque le mis en cause qui s’active sur Facebook s’est fait passer pour une fille répondant au nom de K. Fall pour escroquer B. Sèye la somme de 9 millions FCFA. Ayant fait connaissance sur le réseau social, les deux étaient amants et se parlaient régulièrement. Selon le procès verbal d’enquête dressé, le sieur Mbaye au-delà d’avoir orchestré les discussions entre la fille imaginaire K. Fall, s’est aussi mis dans la peau du père de cette dernière en promettant la main de sa fille à B. Sèye qui vit à l’étranger. Sensible à la maladie que lui faisait croire durant tout ce temps le soi-disant père de la fille imaginaire, il a fini par céder à la compassion c’est ainsi qu’il a été poussé à effectuer un transfert de 9 millions FCFA à celui-ci dans le soucis d’assiter le parent de sa future épouse.



A la barre, le mis en cause a nié les faits et s’explique



« B. Sèye ne m’a jamais donné de l’argent.



Lui et K. Fall se parlaient bel et bien à travers le réseau whatsapp », a indiqué M. B. Mbaye. Interpellé sur l’existence de la nommée K. Fall, il confirme mais ne donne aucune preuve de ses allégations.



« Cela fait un moment que je ne vois pas K. Fall. On m’a arrêté alors que je m’apprêtais à voyager vers le Nicaragua. La gendarmerie n’a pas respecté mes droits…», a-t-il commencé à confier mais il a été coupé par le juge.



« Nous ne t’avons pas demandé les circonstances de ton arrestation mais si cette K. Fall existait réellement. Répondez à la question! », lui a demandé le magistrat.



« Quand j’ai entendu K. Fall pour la dernière fois, elle était basée à Dubaï. K. Fall existe bel et bien. », a soutenu M. B. Mbaye qui se dédit pour avoir confié dans le Pv que la jeune K. Fall était à Dakar.



Pour mesurer sa responsabilité dans les faits d’escroquerie, le tribunal a également pris en compte les témoignages d’une fille qui a été présente à la barre. Elle s’est présentée comme une ex petite copine du prévenu.



« C’est moi qui ai reçu les fonds. M. B. Mbaye m’avait contacté pour me demander de recevoir l’argent avant de le transférer sur un autre numéro qu’il m’avait donné», a dit la jeune fille. Questionnée sur la connaissance d’une fille dénommée K. Fall, elle dira ne connaître aucune fille en ce nom.



« Je n’ai jamais entendu parler d’elle. M. B. Mbaye s’est limité à m’envoyer l’argent que j’ai transféré sur un numéro qu’il m’a donné. A l’époque il était au Maroc», a déclaré la fille.







La partie civile B. Sèye a expliqué dans le Pv d’enquête avoir joint le numéro sur lequel il avait transféré les 9 millions Fcfa mais à sa grande surprise il est tombé sur une ex copine de M. B. Mbaye alors qu’il s’apprêtait à y envoyer de l’argent à nouveau. Secoué et mis en épreuve, l’accusé a fini par avouer la manoeuvre pour soutirer de l’argent à B. Sèye.



« J’ai aidé K. Fall dans sa relation avec B. Sèye. Elle m’a donné des sommes allant de 200 000 FCFA à plus, mais ça n’a pas atteint le million», s’est-il justifié.







Pour le maitre des poursuites, il y’a des doutes réels sur l’existence de K. Fall et que tout a été orchestré par le prévenu. « C’est en voulant encore extorquer B. Sèye que celui-ci l’a démasqué en joignant le numéro sur lequel il avait envoyé les 9 millions FCFA et c’est ainsi qu’il est en train en contact avec cette fille qui a soutenu ici ignorer K. Fall mais connaissait bien M. B. Mbaye. Mme la présidente, les faits d’escroquerie sont constants, ils ne soufrent d’aucun doute. », a dit le procureur qui a requis 6 mois ferme contre le mis en cause.







Rendant son verdict, le tribunal a suivi la réquisition du parquet. Il a déclaré M. B. Mbaye coupable des faits qui lui sont reprochés et l’a condamné à 6 mois d’emprisonnement ferme.







M. Bèye