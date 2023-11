Paiement des augmentations salariales : « And Gueusseum » s’insurge contre le ministère de la Santé et parle de provocation

Le torchon brûle toujours entre le directoire de l’Alliance des Syndicats Autonomes de la Santé (ASAS) et le ministère de la santé et de l’action sociale, dirigé par Marie Khémess Ngom Ndiaye.



Dans leur dernière sortie, les syndicalistes avaient sollicité une audience de conciliation auprès du Premier ministre Amadou Ba pour trouver une porte de sortie à cette crise. Un bras de fer relatif au paiement des augmentations de salaire aux contractuels des Établissements Publics de santé, à ceux du PNDSS, aux agents administratifs du MSAS, aux agents des structures parapubliques (universités et autres) et aux agents des collectivités territoriales. Seulement, d’après le communiqué de And Gueusseum lu à Dakaractu ce jeudi, la circulaire n°14330/MSAS/DPRS/DSISS signée par le secrétaire général du ministère de la santé et de l’action sociale, informant de la commission d’un cabinet privé pour effectuer une collecte d’informations sanitaires et sociales, constitue une « provocation. »



Voici in extenso le communiqué de l’Alliance syndicale…