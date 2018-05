PROCÈS DE L'IMAM NDAO : Le parquet fait son réquisitoire le 14 mai prochain

Le juge Samba Sall a annoncé le calendrier du déroulement de l’audience des présumés terroristes. Après avoir avisé de l’interrogatoire de l’Imam Alioune Ndao pour ce jeudi, le président de la Chambre criminelle spéciale a informé que l’audition des trois témoins, Massamba Diop, Alioune Diop et Modou Diop, est prévue pour le lundi 07 mai prochain.

Passée cette phase, un temps de répit sera observé. L’audience sera ainsi suspendue les mardi 8 et mercredi 9 mai pour permettre au procureur de préparer son réquisitoire qu’il fera le lundi 14 mai. Un second temps de répit sera observé. Cette fois-ci, à en croire Samba Kane, pour permettre aux robes noires de préparer leurs plaidoiries qu’elles débuteront à partir du jeudi 17 mai.