PRÉSIDENTIELLE 2019 - L'Afp de Touba entérine le choix de Niasse porté sur Macky Sall comme candidat

À l'occasion de la journée de restitution qu'elle a initiée dimanche, l'Alliance des Forces de Progrès, section locale de Touba, a officiellement fait part de sa volonté d'accompagner le leader national Moustapha Niasse dans le choix qu'il a fait de soutenir la candidature du Président Macky Sall en 2019. À en croire Bassirou Gaye, tête de file des progressistes dans la cité religieuse, '' le choix a été bien réfléchi et bien discuté au niveau du parti. Et que c'est l'ensemble des responsables concernés qui ont approuvé la proposition de Moustapha Niasse, secrétaire général de l'Afp. La concertation s'est faite en bureau politique et c'est par acclamation que le choix a été entériné. Nous nous retrouvons dans la gestion du Président Macky Sall et nous travaillerons à ses côtés jusqu'à ce qu'il soit réélu en 2019. ''



Bassirou Gaye de faire une plaidoirie forte en faveur d'une mobilisation exceptionnelle de tous les progressistes en direction du congrès de juin 2018. '' C'est une étape importante de la vie de notre parti et il nous faut la vivre pleinement. "