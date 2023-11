PR Macky Sall au général Moussa Fall: « Cette âme du bon soldat (…) nous la retrouvons en vous. ».

Le Chef de l’Etat, Macky Sall a tressé des lauriers au Général de Corps d’Armée Moussa Fall, Haut-Commandant de la Gendarmerie et Directeur de la Justice militaire. C’est à l’occasion de la cérémonie consacrée à l’inauguration du nouvel Etat Major du Haut commandement de la gendarmerie nationale et direction de la justice militaire tenue, ce 02 novembre, au quartier Samba Diery Diallo.



« Pour autant, les moyens humains et matériels ne valent que par la qualité et la posture de ceux et celles qui sont aux commandes et incarnent l'autorité. Ce qui compte avant tout, c’est l’âme du bon soldat, arrimée aux fondements de la Nation, aux exigences de l’Etat et aux valeurs de la République. Cette âme du bon soldat, arrimée aux fondements de la Nation, aux exigences de l’Etat et aux valeurs de la République, nous la retrouvons en vous, Général de Corps d’Armée Moussa Fall, Haut-Commandant de la Gendarmerie et Directeur de la Justice militaire. », a déclaré le Chef suprême des armées qui n’a pas manqué de se réjouir de l’action du gradé en faveur de la république et de la nation.







« C’est pourquoi je saisis l’occasion de cette cérémonie pour vous renouveler toute ma fierté, ma satisfaction et ma confiance pour la rigueur, la loyauté, le professionnalisme et le sens du devoir avec lesquels vous conduisez votre mission à la tête de la Gendarmerie nationale. J’y associe les hommes et femmes qui la composent, en vous adressant toutes mes félicitations pour l’inauguration de votre état-major. À toutes les composantes de nos Forces de défense et de sécurité, je renouvelle mon soutien et la gratitude de la Nation», a soutenu le Chef de l’Etat.



Le président de la République après avoir inauguré le nouveau joyau à procéder à une visite des locaux dont le centre des opérations de renseignements de la gendarmerie. Il a aussi procédé à l’ouverture d’une nouvelle crèche logée au quartier Samba Diéry Diallo et baptisée au nom de Anette Mbaye D’Erneville, une pionnière des médias au Sénégal.