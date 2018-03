Ouverture à Dakar du colloque de l'Ais sur l'Islam et la Paix

Ce samedi s'est ouvert au King Fahd Palace Hotel la première édition du Colloque international de l'Association islamique pour servir le soufisme (AIS) sur l'Islam et la Paix. La rencontre sera marquée par des débats de haute facture sur la contribution des confréries sénégalaises pour une paix durable au Sénégal et dans le monde. Le chef de l'Etat est représenté par les ministres de la Santé et de la Culture. Toutes les familles religieuses sont également représentées.