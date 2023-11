« Ousmane Sonko est transféré à la prison du Cap Manuel » ( El Malick Ndiaye, SG à la communication du Pastef )

«Le président Ousmane SONKO a été transféré au Cap Manuel »! C’est ce que le secrétaire général à la communication du Pastef a annoncé sur sa page Facebook.



El Malick Ndiaye, dans ce post prévient que la dynamique et la détermination de maintenir l’espoir et le projet que porte leur leader, demeurent intacts : « Qu’ils sachent que Cité Keur Gorgui, Sebikotane, Hôpital Principal, Cap Manuel, quel que soit son lieu de détention le résultat est le même : le président Ousmane Sonko reste un candidat favori à l’élection présidentielle arbitrairement détenu et privé de ses droits par ses adversaires politiques » a servi le secrétaire général à la communication du « défunt parti Pastef » constatant que son leader et le secrétaire général (Bassirou Diomaye Faye), tous deux candidats à la présidentielle de 2024, « sont arbitrairement séquestrés dans la même prison par le régime de Macky Sall ».



Cheikh S. FALL