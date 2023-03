Ousmane Sonko au juge devant le prétoire : « Personne ne m'imposera un itinéraire à prendre »

Arrivé au tribunal, le leader de Pastef s’est adressé au président de la séance. Ousmane Sonko dénonce la résidence surveillée dont lui et sa famille ont fait l’objet. "Les dernières 48 heures ont été très difficiles pour moi même, mes enfants ont été empêchés de sortir. Il n'y a aucun arrêté et aucune décision qui justifie la présence de la police dans mon domicile. Personne ne m'imposera un itinéraire à prendre » dit Ousmane Sonko au juge.



Remonté contre ces déclarations du chef de file de Pastef, le parquet prend la parole. Il coupe Ousmane Sonko en soulignant qu'il ne doit pas parler en ce moment. Mais le juge l'a laissé continuer.



Après avoir laissé la parole au parquet, le juge lui a demandé de continuer son argumentaire. « Au nom de quoi, la gendarmerie m'impose un chemin. En quoi dans un dossier aussi simple, les gendarmes et les policiers veulent m'imposer un itinéraire à suivre. J'ai été tabassé et brutalisé mais ce n'est pas grave. Mais, avec un régime poltron et de petits politiciens qui sont là. Il n'y a pas d'institution dans ce pays. Monsieur le juge, est-ce que vous pensez que Macky Sall est une institution ? » dixit le pastéfien en chef. Des propos qui ont poussé le juge a suspendre l'audience avec l'intervention des deux parties.