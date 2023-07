Ousmane Sonko arrêté: Le bureau politique du Pastef appelle à la résistance pour exiger la libération de son leader

« Le Président Ousmane Sonko a été arrêté brutalement par la gendarmerie ce vendredi 28 juillet 2023 à son domicile » annonce le communiqué du bureau politique du Parti pastef les patriotes.



Ces derniers dénoncent « une séquestration illégale de 55 jours de leur candidat à l'élection présidentielle du 25 février 2024, qui continue de subir l'acharnement de Macky Sall ».



Le bureau politique accuse Macky Sall qui est selon Pastef, derrière ce projet funeste d'empêcher par tous les moyens Ousmane Sonko d'être candidat à l'élection présidentielle de 2024.



Les Patriotes exigent sa libération immédiate et appellent les Sénégalais à résister constitutionnellement contre ces abus et dérives tyranniques. Ils demandent à toutes les structures du parti de se mobiliser sans délai pour défendre et protéger la candidature du Président Ousmane Sonko.