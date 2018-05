Orkadiéré : Le Ministre Mary T. Niane accueilli à l'unisson par l’HD Daouda Dia et M. Abdou K. Sall (Images)

Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de l’Innovation, M. Mary Teuw Niane, doit être très certainement béni des Dieux. Il a eu l’immense privilège d’être le premier ministre de la République, à être reçu dans une totale harmonie par l’HD, 1er questeur de l’assemblée nationale, maire de Orkadiéré M. Daouda Dia et M. Abdou K. Sall, Directeur Général de l’ARTP. Ces deux, qui se regardaient en chiens de faïence dans un passé récent et qui ont scellé la paix des braves hier seulement, lui ont prouvé que désormais le département de Kanel dans son ensemble parle d’une seule voix. C’est une mobilisation exceptionnelle, digne d’un accueil présidentiel, qui lui a été réservée. Pour rappel, le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de l’Innovation, M. Mary Teuw Niane, est à Orkadiéré pour la cérémonie de la pose de la première pierre de la 1ère Université de Matam l’ENO de Orkadiéré, prévue cet après-midi