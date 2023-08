Organisation des phases nationales à Kaffrine : L'intégration des jeux vidéos, la grande innovation de cette année (Amadou Kane, ONCAV)

En prélude à l'organisation des phases nationales sportives, culturelles et citoyennes à Kaffrine, le comité d'organisation a fait face à la presse pour faire l'état des lieux.

"Nous sommes à la 36e édition des phases nationales sportives et culturelles. C'est des phases sportives, culturelles et citoyennes. Sportives parce qu'on aura à organiser un championnat sénior qui aura 36 équipes, et parmi ses 36 équipes, 11 viennent de la région de Kaffrine. Un championnat cadet qui aura 19 équipes et parmi celles-ci, 6 viennent de la région de Kaffrine", a informé Amadou Kane, le président de l'Organisme National pour la Coordination des Activités de Vacances (ONCAV).

Au delà du football, d'autres disciplines ont été également intégrées dans le Programme. "Nous allons organiser de l'athlétisme, nous avons discuté avec la fédération d'athlétisme et en fonction des propositions que le président de la ligue régionale de Kaffrine avait faites au niveau du CRD, nous avons décidé d'intégrer cette discipline dans le programme des phases. On va organsier aussi la lutte sans frappe et chaque région pourra amener 3 catégories... On aura aussi le jeu de dames".

Et la grande innovation de cette année, c'est l'intégration des jeux vidéos dans l'agenda des phases nationales. "Le fait majeur de ces phases, ce sont les jeux vidéos... Il y a des sénégalais qui ont mis sur place une structure qui s'occupe de la promotion des jeux vidéos. L’État l'a accepté, le gouvernement a mis sur place un comité national provisoire, nous avons accepté de signer une convention pour intégrer cette discipline", a-t-il conclu...