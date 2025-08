Orabank aux Almadies : une arrivée saluée comme un tournant historique par les autorités et notables

L’inauguration de la nouvelle agence Premium d’Orabank Sénégal aux Almadies a réuni autorités administratives, coutumières et représentants de l’État, tous unanimes sur l’importance de cette implantation. La chef de quartier des Almadies, Madjiguène Ndiaye, seule femme à occuper ce poste dans la commune de Ngor, a exprimé sa fierté : « L’arrivée de cette banque est une excellente nouvelle. Elle va rapprocher les services essentiels, soutenir nos commerçants et nos jeunes entrepreneurs. » Pour elle, cette agence ne sera pas seulement un lieu de service mais un véritable moteur de développement local.







El Hadji Babou Samb, grand Djiaraf du village de Ngor et conseiller coutumier auprès du gouverneur de Dakar, a également tenu à adresser un message de soutien : « Je souhaite beaucoup de succès à Orabank. » Un avis partagé par le ministère des Finances, représenté par Abdou Fall, conseiller technique du ministre : « Ce quartier est dynamique et participe à l’économie de Dakar. L’idée d’une agence Premium est excellente, car elle permet de segmenter la clientèle et de répondre aux besoins spécifiques du haut de gamme. »







Le sous-préfet de l’arrondissement des Almadies, Lamine Thiam, a insisté sur la pertinence du choix stratégique d’Orabank : « Les Almadies sont à la fois un quartier résidentiel, touristique et une zone d’affaires. Ce n’est pas un hasard si vous avez choisi cette localisation. » Saluant « des innovations capables d’attirer une clientèle exigeante », il a encouragé la direction et la chef d’agence à faire de cette implantation un modèle de réussite malgré une concurrence bancaire déjà très présente.







À travers ces témoignages, Orabank reçoit un véritable plébiscite des autorités locales, administratives et coutumières. L’agence Premium des Almadies apparaît comme une initiative à fort impact, soutenue par les acteurs clés de la commune, qui voient en elle un levier de dynamisation économique et un symbole de modernisation du paysage bancaire sénégalais.