Onze type CAN U20 : Quatre Lionceaux dans l’équipe, Malick Daf désigné meilleur entraîneur!

La CAF a dévoilé la sélection regroupant les onze meilleurs joueurs de la coupe d’Afrique des moins de 20 ans. Après le succès du Sénégal (2-0) en finale contre la Gambie, quatre Lionceaux ont été logiquement désignés parmi les plus brillants à leurs postes à l’issue de la compétition.

C’est le du meilleur joueur de la CAN U20, Lamine Camara en plus du meilleur buteur, Pae Demba Diop et du gardien Landing Badji, qui a gardé sa cage inviolée après six rencontres.

Le défenseur axial, Seydou Sano, vient compléter ce onze type avec d’autres joueurs de la Gambie, du Nigeria, du Congo et de l’Ouganda.

Enfin, le technicien sénégalais, Malick Daf, a aussi été honoré comme meilleur entraîneur du tournoi...