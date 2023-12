"On vend aux enfants des denrées alimentaires périmées" : le service d'hygiène de Mbour fait un constat alarmant

Une importante campagne d'inspection et de sensibilisation sur l'hygiène dans les écoles de Mbour a été initiée par le capitaine Idrissa Ndiaye, de la Brigade régionale d’hygiène de Thiès.



Lors d'une récente descente dans certains établissements de la ville, une découverte troublante a été faite.



Interpellé au sujet d'une vente de bonbons et de friandises effectuée devant les établissements scolaires, une descente des services d'hygiène de Mbour a été faite sous la supervision du lieutenant Mbaye Lèye, pour se rassurer des contenus alimentaires dont pourraient bien se nourrir les jeunes enfants.



En effet, la présence de divers produits vendus à proximité des écoles a suscité cette importante initiative. Selon le lieutenant Lèye, "le constat est alarmant". "Et en ce qui concerne le contrôle de la vente des denrées alimentaires, nous avons constaté beaucoup d’impairs. On vend aux enfants des denrées alimentaires périmées", a-t-il révélé avant d'ajouter : "Il y a des produits, dès que les enfants les prennent, il y a une sorte d’accoutumance. Ils deviennent accros à ces produits. Ce qui n’est pas bon pour eux." Un souci plus qu'inquiétant qui pousse le lieutenant à faire un rappel des règles visant les activités de vente d'aliments : « La loi dit que lorsque vous vendez des denrées alimentaires, vous devez disposer d’un certificat de visite médicale qui est délivré par un médecin. C’est pour montrer que vous ne souffrez d’aucune maladie et que vous êtes aptes à vendre des aliments... »