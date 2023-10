Octobre Rose : 12.000 cas de cancer sont détectés par an

Le ministre de la Santé et de l’Action Sociale a annoncé qu’il y a entre 8.000 et 12.000 nouveaux cas de cancer chaque année. Marie Khémesse Ngom Ndiaye a fait cette annonce, hier, devant les hauts conseillers des Collectivités territoriales (HCCT).





Ainsi à l’occasion d’octobre Rose, elle renseigne que le ministère doit s’appuyer sur la prévention. Marie Khémesse appelle à une grande communication sur les cancers féminins, plus particulièrement sur le cancer du sein.