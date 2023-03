Nutrition et santé de la reproduction à Kolda : 29.000 femmes enceintes, 28.000 femmes allaitantes…ciblées par le PINGS/Dimbaya…

Ce sont 29.000 femmes enceintes, 28.000 femmes allaitantes et 734.000 enfants ado surtout âgés de 10 à 19 ans qui sont ciblés à Kolda par le projet intégré de nutrition et de genre au Sénégal (PINGS/Dimbaya) pour la santé de la reproduction et la nutrition.

Cette annonce a été faite par El Hadj Aliou Sène, responsable de gestion du projet PINGS/Dimbaya lors de son lancement, ce lundi 20 mars au Fouladou. Ainsi, ce projet entend faire la promotion d’une approche multisectorielle et sensible au genre pour la conception de la mise en œuvre des interventions en matière de nutrition, de santé de la reproduction et d’autonomisation des femmes. Le projet PINGS/Dimbaya est la deuxième phase du projet (PINKK) financé à hauteur de 17 milliards de f cfa pour une durée de sept ans par le Canada.

À en croire El Hadj Aliou Sène, « le projet PINGS/Dimbaya est une continuité du projet PINKK. Et aujourd’hui, nous sommes à Kolda pour lancer le démarrage des activités de ce projet. » Dans la foulée, il précise : « pour la région de Kolda, nous allons cibler 29.000 femmes enceintes, 28.000 femmes allaitantes et 734.000 enfants ado surtout âgés de 10 à 19 ans. Et nous allons prendre en charge les questions de santé de la cible en tenant en compte les aspects socio-culturels. C’est pourquoi, le projet va faire focus sur trois volets, notamment l’autonomisation accrue des femmes et des ado pour améliorer leurs droits à l’accès à la santé, à la nutrition et la santé de la reproduction. Mais également, les deux autres volets sont l’institutionnalisation et le renforcement du genre et le renforcement de comportement au niveau communautaire.»

Dans ce projet, les couches vulnérables occupent une place importante. Cela explique la volonté de PINGS/Dimbaya à autonomiser les femmes et les handicapés, les veuves et mères célibataires entre autres. Le projet va ainsi contribuer à lutter contre le chômage, la pauvreté, l'insécurité alimentaire et les migrations irrégulières par le biais de l'entrepreneuriat dans sa zone d’intervention (Kolda, Sédhiou, Kaffrine et Tambacounda). C'est pourquoi le volet nutrition reste une composante majeure dans la mise en œuvre du plan d'actions du projet...