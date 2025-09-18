Nouvel APE de 300 milliards : Papa Malick Ndour exige des éclaircissements sur l’identité des souscripteurs

Dans un post suivant le lancement de l’Appel Public à l'Épargne (APE) par le ministère des finances ce jeudi, Papa Malick Ndour, membre de l’Alliance pour la République et coordonnateur des cadres du parti, n’est pas convaincu. Il estime que c’est « un énième appel public à l’épargne qui n’est pas une opération de plus, mais qu'il doit s’inscrire dans une vision d’asseoir notre souveraineté économique sur des bases endogènes. » Selon Pape Malick Ndour, le ministre voudrait faire croire que « ce sont d’abord les Sénégalais qui en seront les principaux acteurs. »







L’ancien ministre sous Macky Sall est formel : « On est parfaitement préparé pour qu’au moment du bilan, sur fond de manipulation politique et sans jamais nous préciser qui a réellement mis l’argent et dans quelles proportions, on nous présente l’opération comme un succès fulgurant, bouclée avant même la fin du délai grâce à la mobilisation exceptionnellement patriotique du peuple sénégalais et ayant conduit à une souscription dépassant ...115 % du montant recherché… »







Il ajoute que le 10 octobre prochain, à l'heure du bilan, au nom du Jub Jubal Jubanti et pour plus de transparence, « le ministère des finances doit avoir le courage de nous dire quelle a été la contribution de la diaspora sénégalaise, la part des personnes physiques de nationalité sénégalaise, et celle des personnes morales de droit sénégalais. Sinon, ce discours sur la souveraineté économique ne restera qu’un slogan creux. »







Loin d’être rassuré par cet APE, Malick Ndour considère que « derrière le discours sur l’endogénéité du financement de la dette intérieure, ce sont surtout des capitaux étrangers qui financent majoritairement via des banques établies dans la sous-région, la Côte d’Ivoire notamment. Et ça les résultats de nos récentes opérations sur le marché de l'Umoa-titre et la morosité économique, symptomatique d'un peuple qui éprouve des difficultés à consommer et à épargner, le prouvent aisément. »

