Nord du Burkina : 14 morts dont quatre soldats dans une attaque jihadiste (sources sécuritaires et locale)

Quatorze personnes, dont quatre soldats, ont été tuées mercredi lors d'une attaque près de Kaya, dans le nord du Burkina Faso, où le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré est en visite, ont indiqué jeudi à l'AFP des sources sécuritaires et locale.



L'attaque a pris pour cible une unité de militaires et de Volontaires pour la défense de la patrie (VDP, supplétifs civils de l'armée) à Zorkoum, à une dizaine de kilomètres de Kaya, tuant "quatre soldats et dix VDP", selon une source sécuritaire. Une autre source sécuritaire et une source locale ont confirmé l'attaque, sans donner de bilan.