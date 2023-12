Nord-Ouest de la Chine : Un séisme fait une centaine de morts et plusieurs blessés

Un tremblement de terre s'est produit dans la nuit du lundi au mardi 19 décembre 2023 à environ 1.300 km au sud-ouest de Pékin, dans la province de Gansu, et près de la frontière avec la province de Qinghai. Un puissant séisme qui a fait pour l’instant 118 morts. Les secours tentent de retrouver des survivants sous les décombres, renseigne l’AFP.



Au moins 105 personnes ont été tuées et près de 400 blessées dans la province de Gansu après le violent tremblement de terre, selon un bilan établi mardi matin par les autorités locales.

D’après l'agence de presse Chine Nouvelle, la secousse de la nuit de lundi à mardi était de magnitude 6,2 et avait été ressentie jusque dans la grande ville de Xi'an, située à environ 570 kilomètres de l'épicentre. L'Institut d'études géologiques des Etats-Unis (USGS) quant à lui, a mesuré une magnitude de 5,9. Il s’agit du séisme le plus meurtrier ces dix dernières années dans le pays.



La catastrophe a aussi fait 13 morts et 182 blessés et 20 personnes sont portées disparues dans la ville de Haidong, dans la province voisine de Qinghai, selon la chaîne de télévision publique CCTV.



Le tremblement de terre a endommagé des milliers d'habitations, dont beaucoup sont des structures délabrées construites en briques, et a poussé les habitants à courir dans le froid des rues pour se mettre à l'abri.