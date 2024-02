Nigéria : désavantagé par l’augmentation du coût de la vie, le riz « à jeter » s’invite à la table de la population

Découragés par l’intimidante croissance du coût de la vie, de nombreux habitants du nord du Nigéria sacrifient leur alimentation en consommant des grains de riz en général vendu par des meuniers aux agriculteurs afin de nourrir leurs poissons avec.



En termes d’économie, ça ne baigne pas du tout au Nigéria ces temps-ci. La cherté de certain commerce pèse sur le mode de vie et spécialement l’alimentation de la population Nigériane. En effet, le prix des denrées alimentaires a augmenté de plus de 31% entre mai, date de la prise de fonction du septième président du pays, Bola Ahmed Tinubu, et décembre, selon la Banque mondiale. Une crise insupportable qui a déjà entrainé quelques manifestations dans les rues, sans malheureusement apporter de résolution concrète.



Les habitants du nord du Nigéria ont adopté comme exutoire à leur appétit le grain de riz baptisé en langue haoussa « Afafata », signifiant « bataille », à cause de la difficulté qu’il y a à le préparer, et même à le manger, en raison de sa solidité. En dépit de ces défauts, en plus du fait qu’ils soient cassés et sales, le prix moins élevé de l’Afafafa attire grandement la clientèle, alors qu’un sac de riz standard de 50 kg, qui pourrait aider à nourrir un ménage de huit à dix personnes pendant environ un mois, coûte dorénavant 77 000 nairas, soit 28 322 Franc CFA . Une limpide représentation de l’augmentation catastrophique de plus de 70 % depuis le milieu de l’année dernière, dépassant ainsi le revenu mensuel de la majorité des nigérians.