Niger: Naissance d’une nouvelle force démocratique qui fait face à Tchiani et ses hommes

La situation politique du Niger demeure préoccupante depuis le putsch initié par des militaires à leur tête le Général Abdourahmane Tchiani. Des fils du pays ont tenu à se porter volontaires pour œuvrer dans le rétablissement de l’ordre constitutionnel. Des nigériens, démocrates et patriotes ouvrent une nouvelle voie dénommée : Conseil de la Résistance pour la République (CRR). Cette nouvelle organisation est née pour dénoncer la tragédie orchestrée par ceux qui sont pourtant chargés de protéger le Niger et de le préserver du mal.



En effet, l'ignominie et la trahison selon la CRR ont servi de tremplin à l'innommable action du Commandant de la Garde Présidentielle, chargé essentiellement d'assurer la sécurité du président de la République Son Excellence Bazoum Mohamed.







Ces nouveaux volontaires de la lutte démocratique et patriotique estiment qu’il est malheureux de constater que cet épisode intervienne au moment où l'on observe que la stabilité politique et sociale s'est installée au Niger grâce au dialogue franc et sincère qu'entretient continuellement le président de la République avec l'ensemble des couches socioprofessionnelles du Niger. Et que la situation économique et financière s'est largement améliorée; les perspectives sont radieuses grâce notamment à l'exploitation de nos richesses à l'exemple de l'exportation très prochaine de notre pétrole brut. la mise en œuvre de divers projets structurants, l'afflux d'investissements extérieurs, etc.;



Le plus inquiétant , c’est que « la situation sécuritaire s'est nettement améliorée en raison de la mise en œuvre d'une approche holistique, jamais contestée, incluant la fermeté (renforcement en nombre, en qualité et en moyens opérationnels des FDS, le recrutement au sein des FDS, sur une base inclusive, d'éléments provenant de toutes les franges de la population nigérienne, l'établissement des partenariats bénéfiques avec les pays et institutions amies) et l'ouverture à l'endroit des insurgés qui expriment le vœu de déposer les armes et d'être réintégrés » note le CRR.







Aussi, il est tout autant regrettable de constater que ce coup d’Etat intervienne au moment où tous les indicateurs sont au vert, que pour convenances personnelles et grisé par le pouvoir que lui confère sa position de garde du corps du président la République, le Sieur Tchiani décide de trahir son serment et la confiance placée en lui, en s'attaquant à la République et à ses institutions.







Constatant le refus catégorique de la junte à instaurer un dialogue constructif et le jusque-boutisme que certains de ses membres ont adopté par certains membres du CNSP;



Constatant la pratique de manipulation de masse à l'endroit de notre jeunesse, le recours à des civils en guise de milices et la tentation de faire appel à des mercenaires, criminels de guerre connus sous le nom de Wagner;



Constant aussi l'alignement des mutins aux stratégies populistes, et contrevenantes en œuvre sous les dictatures militaires de la sous-région sans oublier la dynamique liberticide et antinationale que déroulent les mutins à travers les menaces quotidiennes, les arrestations arbitraires, la censure dans les médias publics et privés, les chantages, et les violences, le CRR en tant que mouvement politique, va rétablir l'ordre, la légalité constitutionnelle et le Président Bazoum Mohamed dans la plénitude de ses fonctions.







Le Conseil de la Résistance pour la République appelle les militaires respectueux de leur serment et du peuple à mettre un terme à la mutinerie et à procéder, sans délai, à l'arrestation du Général Tchiani et met en garde qu'il se donnera tous les moyens nécessaires pour éliminer cette pratique perfide de remise en cause des choix des peuples par des militaires véreux et irresponsables.







D'ores et déjà, la nouvelle force politique Nigériane apporte son soutien indéfectible à la CEDEAO et aux partenaires internationaux pour l'intervention planifiée pour assurer le retour à l'ordre constitutionnel au Niger et reste à son entière disposition à toute fin utile. Enfin, le CRR appelle le peuple nigérien à la plus grande vigilance et à envisager l'avenir en toute sérénité dans la République et la légalité.