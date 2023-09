Niger: Macron annonce le prochain retour en France de l'ambassadeur et des militaires français

Le président français Emmanuel Macron a annoncé dimanche soir le retour "dans les prochaines heures" de l'ambassadeur français à Niamey, et le départ des troupes françaises d'ici la fin de l'année, à l'issue d'un bras de fer de deux mois avec la junte nigérienne.



"La France a décidé de ramener son ambassadeur", que Paris refusait jusqu'ici de rappeler, et "nous mettons fin à notre coopération militaire avec le Niger", a déclaré M. Macron dans une interview télévisée, indiquant que les 1500 militaires français partiraient "dans les semaines et les mois qui viennent" et que le retrait serait totalement achevé "d'ici la fin de l'année".