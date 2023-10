Niakhar :Un jeune saute dans une maison et tue un bébé d'un mois

C'est l'émoi et la consternation dans la commune de Niakhar. Au quartier Khodjleme, un jeune homme non encore identifié a fait irruption dans une maison vers 7 heures et a tué un bébé d'un mois de sexe féminin par étranglement. Après son forfait le jeune homme s'est enfermé dans la cuisine avec un couteau. Il a été copieusement battu par la population avant d'être remis à la gendarmerie nationale a appris dakaractu Mbour.





Un jeune homme que certains qualifient de malade mental a sauté dans une maison. En l'absence du mari , il s'est battu avec la jeune maman avant d'étrangler son bébé de sexe féminin âgé seulement d'un mois et quelques jours."Avant d'atteindre le bébé, le sieur s'est bagarré avec sa jeune maman. La scène s'est déroulée à l'absence du père de l'enfant qui était parti au travail" raconte notre interlocuteur. Il ajoute"Les populations ont pris d'assaut la maison du drame. Neutralisé, le jeune homme a été remis à la gendarmerie. Le corps sans vie du bébé est déposé à la morgue de l'hôpital régional de Fatick".

Face à ce nouveau drame qui rappelle celui de 2020 où une fille déclarant quitté Dakar avait enlevé un enfant d'un an à Niakhar et l'avait tué à Fatick., les populations de Niakhar ruminent leur colère et exigent l'ouverture de la brigade de gendarmerie déjà construite. Depuis plusieurs mois, les vols, les cambriolages, les agressions, sont récurrents dans la localité de Niakhar.

Dévasté par la terrible nouvelle, Latyr Diouf chef de village de Niakhar demande à la population de redoubler de vigilance. " je lance un appel à population d'être plus vigilant et de prendre leurs responsabilités pour leur sécurite..