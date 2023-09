Nguéniène : Les leaders de Bby promettent d'accompagner le candidat Amadou Ba et appellent à l'unité dans les rangs...

Les leaders de BBY de la commune de Nguéniène, se sont réunis pour apprécier la déclaration du président Macky Sall du 03 Juillet 2023 et ses conséquences.

Considérant cette décision historique saluée à travers le monde entier, qui honore le Sénégal, et qui dénote le patriotisme du président Macky Sall, ces derniers ont salué la décision des partis membres de BBY de donner carte blanche au président Macky Sall pour le choix du candidat à la présidentielle du 25 février 2024.

Les exigences de qualité multidimensionnelles pour la fonction de chef d'État, la transition politique décisive de la présidentielle du 25 février 2024 pour le décollement économique de notre pays. Le contexte actuel exigeant un engagement patriotique de tous les citoyens pour la prise en charge de la fonction présidentielle, l'impérative exigence de perpétuer dans l'unité les politiques mises en place par le président Macky Sall dans la paix, la stabilité, l'équité et l'inclusion nationale, les défis majeurs vitaux nationaux : stabilité nationale, la cohésion nationale et l'intégrité territoriale et sociale, ont poussé les leaders de Bby de la commune de Nguéniène à leur tête le maire, de considérer le choix porté sur Amadou Ba pour porter la candidature de BBY à la station présidentielle comme un choix pertinent et ont décidé solidairement, à l'instar des leaders de la coalition BBY du département de Mbour, d'assumer la promotion du candidat Amadou Ba dans la commune de Nguéniène.

"Nous nous engageons à obtenir des élus du département leur parrainage pour Amadou Ba, à mobiliser les militants de la coalition BBY de la commune de Nguéniène ainsi que tous les citoyens autour de la candidature afin d'assurer une victoire éclatante à la présidentielle de février 2024, a dit le maire de Nguéniène, Alpha Samb, porte parole du jour...