Ngoundiane - Licenciés pour motif économique, des employés de Talix Mines menacent de bloquer les carrières

Ce samedi 16 août 2025, 44 ex-employés de Talix Mines ont initié une marche pacifique pour déplorer la décision de l'entreprise de les licencier pour motif économique. "Nous contestons cette décision...", a déclaré Sidy Ngom, un des délégués.

Au cours de cette marche, ils ont demandé au maire de Ngoundiane de porter ce plaidoyer d'abord en tant qu'élu local, mais également en tant que député auprès des hautes autorités afin qu'une solution soit trouvée dans les plus brefs délais. Visiblement impactés par cette décision, ils n'écartent pas de paralyser les activités au niveau des carrières. Étant pour la plupart des fils de Ngoundiane, ils déclarent qu'ils ne vont plus accepter que leurs terres soient attribuées à ces sociétés sans que les jeunes de Ngoundiane et autres localités puissent y trouver leur compte. De plus, "bon nombre d'entre eux ont été licenciés par les sociétés qui exploitent les carrières dans leur propre commune", a fait savoir Sidy Ngom.

Devant la presse, ils ont invité le ministre Birame Soulèye Diop à respecter les engagements qu'il avait pris lors de son passage au niveau des carrières de Ngoundiane, notamment ceux relatifs "aux conditions de travail des employés, la revalorisation de leurs contrats, etc..."