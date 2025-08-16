Ngoundiane - Licenciés pour motif économique, des employés de Talix Mines menacent de bloquer les carrières

Ce samedi 16 août 2025, 44 ex-employés de Talix Mines ont initié une marche pacifique pour déplorer la décision de l'entreprise de les licencier pour motif économique. "Nous contestons cette décision...", a déclaré Sidy Ngom, un des délégués.
Au cours de cette marche, ils ont demandé au maire de Ngoundiane de porter ce plaidoyer d'abord en tant qu'élu local, mais également en tant que député auprès des hautes autorités afin qu'une solution soit trouvée dans les plus brefs délais. Visiblement impactés par cette décision, ils n'écartent pas de paralyser les activités au niveau des carrières. Étant pour la plupart des fils de Ngoundiane, ils déclarent qu'ils ne vont plus accepter que leurs terres soient attribuées à ces sociétés sans que les jeunes de Ngoundiane et autres localités puissent y trouver leur compte. De plus, "bon nombre d'entre eux ont été licenciés par les sociétés qui exploitent les carrières dans leur propre commune", a fait savoir Sidy Ngom.
Devant la presse, ils ont invité le ministre Birame Soulèye Diop à respecter les engagements qu'il avait pris lors de son passage au niveau des carrières de Ngoundiane, notamment ceux relatifs "aux conditions de travail des employés, la revalorisation de leurs contrats, etc..."
Pour rappel, les ex employés de Talix Mines et la direction de l'entreprise avaient été reçus par l'inspecteur du travail et de la sécurité sociale de Thiès dans l'espoir de trouver un accord. Cependant, la tentative de conciliation avait échoué. Le procès-verbal de non-conciliation indique clairement que « Les parties ne se sont conciliées sur aucun des chefs de réclamation. » Parmi les demandes formulées par les employés figurent la réintégration ou le paiement de 10 millions de FCFA pour les plus anciens et 7 millions de FCFA pour les autres, à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat. Ils réclament également le rappel des arriérés de salaires, l'indemnité de licenciement et l'indemnité de préavis.
