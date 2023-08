Ngaye Mekhé-Pire (Tivaouane) : Une collision entre un mini car et un camion fait 3 morts sur le coup et 12 blessés

Un grave accident de la route s'est produit ce matin vers les coups de 7 heures sur l'axe Pire et Ngaye Mekhé. Il s'agit d'une collision entre mini car et un camion. Le bilan fait état de 3 morts sur le coup et 12 blessés. Les victimes ont été transportées par les sapeurs pompiers au district sanitaire de Ngaye Mékhé.

Nous y reviendrons...