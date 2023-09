Nécrologie : Rappel à Dieu de Serigne Saliou Touré de Thiès

Nous venons d’apprendre la triste nouvelle. Serigne Saliou Touré, grand homme religieux et dignitaire Mouride a été rappelé à Dieu ce samedi à Thiès.



Toute l’équipe de Dakaractu s’associe à cette douleur et présente ses condoléances à la communauté Mouride, la Oumah Islamique et la famille éplorée.