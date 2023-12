Nébuleuse à la couverture maladie universelle: La direction générale au banc des accusés

La Direction générale de l’agence nationale de la couverture maladie universelle (AnaCmu) a opposé un refus catégorique à son personnel pour ce qui est de la subvention de la restitution. Cet avantage est prévu par la loi de finances de 2023. Et pour justifier sa position, la direction avance des raisons manifestement fallacieuses. Du moins selon le collège des délégués, la sous-section SDT-3S et la Section SAMES de l'Agence Nationale de la Couverture Maladie Universelle (ANACMU). Ils ont tenu à informer l'opinion nationale et internationale de la situation extrêmement grave qui prévaut dans ladite Agence à travers un communiqué rendu public.



En outre, ces travailleurs portent également à la connaissance de l’opinion que l'accord d'établissement qui traite des droits, avantages sociaux et avancements des agents est sciemment bloqué par le Directeur Général depuis cinq (5) années, alors que signé par le Conseil de surveillance et les délégués du personnel. “La seule motivation demeure l'octroi de propres privilèges pécuniaires exorbitants pour son départ; en lieu et place de bonnes conditions de travail, de climat social apaisé, de l'épanouissement personnel favorable à l'atteinte des objectifs de l'Agence” , lit-on dans le document.



Par ailleurs, face à la cherté de la vie et conformément aux orientations du Président de la République d'augmenter les salaires des travailleurs,"aucune disposition allant dans ce sens, n'a été prise par la Direction générale. Foulant aux pieds toutes ces préoccupations, la Direction Générale s'enlise dans la sourde oreille, le dilatoire et la tromperie avec un management calamiteux et une mauvaise gestion manifeste. Elle s'adonne à des affections abusives, des dépenses de prestige et d'événementiel, un gaspillage cynique des deniers publics qui sonnent un pillage financier organisé” mentionne toujours le texte.



Qui cite juste deux dossiers. “Plus de cinq milliards (5.000.000.000) F CFA dépensés dans des campagnes de communication sous forme de subventions à des organisations dont personne ne peut prouver l'effectivité des résultats de leurs activités. L'achat d'un terrain de 1.500 mètres carrés à deux cent millions (200.000.000) de F CFA dans les périphéries de Diamniadio, d'où les 150 mètres carrés reviennent à vingt millions soit 5 fois le prix réel alors que le terrain pouvait nous être offert gratuitement en tant que structure de l'Etat”. De même, poursuit le document “en début de semaine, la Direction générale a organisé une mise en scène d'une << cérémonie de présentations de vœux » où il n'a été entouré que de parents et de « biens servis”.