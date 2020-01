NOMINATIONS : Les anciens ministres Mbagnick Ndiaye et Khoudia Mbaye reviennent aux affaires...

Anciennement ministres de l'Intégration africaine, du NEPAD et de la Francophonie et celui de la Promotion des investissements, des partenariats et du développement des Téléservices de l’Etat, Mbagnick Ndiaye et Khoudia Mbaye reviennent aux affaires.



Ils sont nommés respectivement Président du Conseil d’Administration de la Société de Développement et des Fibres Textiles (SODEFITEX) et Président du ConseilAncre d’Administration de la Banque de l’Habitat du Sénégal (BHS).