NOMINATION / Pape Modou Fall à la direction de l'emploi du Ministère de la Emploi et de la Formation professionnelle.

Pape Modou Fall a officiellement été nommé au poste de Directeur de l'Emploi au ministère de l' Emploi, de la Formation professionnelle et de l'Artisanat.

Actuel leader de Dëgg Moo Woor, le Diourbellois s'est distingué, ces derniers temps, à travers ses analyses politiques et le soutien qu'il apporte au Président Macky Sall et son ministre Dame Diop.

Dans une correspondance adressée à Dakaractu, ses militants ont tenu à se féliciter de cette nomination avant de s'estimer sensibles à l'attention et l'intérêt portés à l'expertise et les compétences de l'Intellectuel aux causes nobles et justes.