NDINDY - Les jeunes de l'Apr égrènent des doléances mais prônent la réélection du Président Sall

Les jeunes de l'Apr de Ndindy ont déroulé un meeting, dimanche, en perspective de la prochaine Présidentielle. Amené par Mara Diop, conseiller municipal et membre du Conseil de la Jeunesse, ils ont tenu à égrener un chapelet de doléances pour développer leur localité. Parmi ces doléances, figurent en pôle position le besoin de formation exprimé par les jeunes et les femmes, l'urgence d'octroyer des postes de responsabilité aux leaders qui évoluent dans la localité et la création d'infrastructures. Prenant la parole, Mara Diop précisera que ces doléances vont dans le sens de renforcer les acquis du parti. '' Avec des postes de responsabilité, il sera plus facile de massifier le parti. Le Président Macky Sall a beaucoup fait pour nos arrondissements, mais il reste établi que des doléances subsistent car le chômage est toujours là. Ce chômage est dû fondamentalement à un déficit d'expertise noté chez les femmes et les jeunes ''. Le coordinateur des jeunes de l'Apr de préciser que la création d'un mouvement fédérateur va dans le sens de travailler plus efficacement à la réélection du Président Macky Sall.



Dans son allocution, Dame Diop, directeur général du FFFPT tentera de donner des solutions. Il s'engagera à octroyer des séminaires de formation aux femmes et jeunes non sans rappeler que l'urgence est à la remobilisation.

Plusieurs personnalités politiques ont pris part à la rencontre. C'est le cas de d'Abdoulaye Fall, de Serigne Mbacké Faye de la Cojer de Mbacké notamment...