Municipalité de Kaolack : Les 39 ex-travailleurs ont mis fin à leur grève de la faim

" Il y a différentes autorités dont des chefs religieux et des politiques qui sont passés par là pour nous demander de lever le mot d'ordre. Nous avons décidé de passer à l'acte aujourd'hui à la suite du passage du député Théodore Chérif Monteil. Ce dernier nous a promis de porter le combat pour que tous les travailleurs soient réintégrés dans les plus brefs délais", a fait savoir le porte-parole des grévistes, Babacar Sène.

Prenant la parole, Mr Monteil a pour sa part tenté de les rassurer. " Quand j'ai su qu'ils étaient en grève de la faim, j'ai discuté avec eux pour voir dans quelle mesure je pourrais aider à trouver une solution. Alors pour moi, la première solution c'est d'arrêter la grève de la faim, ce qu'on est parvenu à obtenir aujourd'hui parce qu'elle est une arme ultime et un combat relativement difficile pour des pères de famille. Je leur ai demandé d'arrêter la grève de la faim et je leur réitère mon soutien en les accompagnant dans ce combat. Pour l'instant, je n'ai pas tous les éléments parce que je n'ai entendu qu'une partie, il me faudra peut-être rencontrer l'autre partie, madame le maire de Kaolack, discuter avec elle, voir le fond du problème et savoir comment on peut résoudre cette situation qui est douloureuse pour eux", a-t-il conclu.

Plus de peur que de mal ! Après l'évacuation de 5 grévistes de la faim aux urgences, les 39 ex-travailleurs de la mairie de Kaolack qui étaient en mouvement d'humeur depuis avant hier, ont finalement mis fin à leur diète.